Ukrayna: 26 bin Rus askeri öldürüldü

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1980 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 380 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

ZELENSKIY: ÇOK YAKINDA UKRAYNA'NIN İKİ ZAFER BAYRAMI OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs dolayısıyla yayınladığı video mesajında, "Hitler karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Nazizm'i yenen atalarımızla gurur duyuyoruz" demişti.

Zelenskiy, atalarının zaferi boşa gitmesin diye her zaman kendileri, özgürlükleri ve bağımsızlıkları için savaştıklarını vurgulayarak "Atalarımız bizim özgürlüğümüz için savaştılar ve kazandılar. Biz de özgürlüğümüz ve çocuklarımızın özgürlüğü için savaşıyoruz ve bu nedenle kazanacağız" ifadelerini kullanmışt.

Atalarının 2. Dünya Savaşı'nda yaptıklarını asla unutmayacaklarını kaydeden Zelenskiy, "'Tekrar edebiliriz' demiyoruz, çünkü Hitler rejiminin korkunç suçlarını zaten tekrarlayan, Nazi felsefesini miras alan, yaptıkları her şeyi kopyalayan 2 bin 194 günlük savaşın tekrarlanmasını ancak bir deli isteyebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.