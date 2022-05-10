İran’ın altın üretiminin yüzde 90’ı Doğu Kürdistan’daki madenlerden sağlanıyor

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Doğu Kürdistan (Rojhilat), zengin altın madenleri üzerinde olmasına rağmen halk, temel hizmetlerden yoksun yaşıyor. Yıllık 9 tonun üzerinde altın çıkarılıyor ve bu İran’ın altın üretiminin yaklaşık yüzde 90’ına tekabül ediyor.

Sine vilayetine bağlı Qirwe kentinin Beharlu, Nibend, Qucaq, Cidaqiye, Baxlu ve diğer bazı köylerinde altın madenleri bulunuyor. Ancak bölge sakinleri madenlerden çıkarılan altınların gelirlerinden faydalanamıyor. Bu köylerdeki Zerkew maden yatağından yılda 5 ton altın çıkarılıyor.

7 yıl önce bu bölgede bir maden şirketi altın çıkarmaya başladı. Yetkililer, şirketin payının yüzde 70 olduğunu, yüzde 30’luk kârın ise devlet hazinesine geçtiğini belirtiyor.

Zer Şoran madeni, Urmiye’nin Tekab kenti sınırlarında bulunuyor ve Doğu Kürdistan ile Ortadoğu’daki en önemli madenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tekablı yetkililer, İran’ın altın üretiminin yüzde 38’lik kısmının bu madenden sağlandığını, İran’ın altın rezervlerinin yüzde 40’ının yine bu madende olduğunu ifade ediyor.

Tekab madeni İran’ın altın kutuplarından biri haline gelirken, kent sakinleri hizmet eksikliğinden şikayet ediyor.

İran medyasına konuşan Tekab temsilcisi ve İslamî Şûra Meclisi üyesi Hasan Himmeti, bölgenin tarım, maden ve turizm açısından zengin olmasına rağmen hizmetlerden yoksun olduğunu, halkın da yoksullukla mücadele ettiğini belirtti.