Kongo, Kürdistan Bölgesi’nin tecrübesinden yararlanmak istiyor

ERBİL (K24)

Elektrik Bakanı Kemal Muhammed, Kongo Demokratik Cumhuriyeti heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Muhammed, Kongo heyetinin ziyaret amacının, Kürdistan Bölgesi’nde kullanılan akıllı sayaç sistemi tecrübesinden yararlanmak olduğunu ifade etti.

Bakan, “Akıllı sayaç projesi Kürdistan Bölgesi’nde yüzde 87 oranında uygulamaya konuldu. Şimdiye kadar 1 milyon 250 bin akıllı sayaç takıldı. Konuk heyet, projenin uygulama aşamasını yakından görmek için burada bulunuyor. Elektrik Bakanlığı’nın bu projedeki tecrübesinden yararlanmak istiyorlar” diye konuştu.

Proje kapsamında 1 milyon 400 bin akıllı sayacın takılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kemal Muhammed, “Proje büyük oranda hayata geçirildi. 105 milyon nüfusa sahip Kongo gibi bir ülkenin Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı’nın tecrübesinden yararlanmak istemesi memnuniyet verici” dedi.