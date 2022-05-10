Politika

Suriyeli 17 STK’dan BMGK’ya: Esad yargılansın

Suriye'de insan hakları ve insani yardım alanında çalışmalar yürüten 17 sivil toplum kuruluşu (STK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine gönderdiği ortak mektupta, 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Beşar Esad rejiminin yargılanmasını istedi.
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Beşar Esad
Beşar Esad
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HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinde yer alan açıklamada, insan hakları ve insani yardım alanında çalışmalar yürüten 17 yerel STK'nın, 9 yıl önce başkent Şam'da işlendiği ortaya çıkan Tadamon Katliamı için BMGK üyelerine ortak mektup gönderdiği belirtildi.

Mektupta, söz konusu katliamın Esed rejimi güçlerinin işlediği çok sayıda katliamdan sadece biri olduğu vurgulanırken, "Savaş suçu teşkil eden bu katliama derhal karşılık verilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu katliamın sorumlarının hesap vermesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin Esad rejimi unsurlarınca toplu olarak infaz edilmesine dair 27 Nisan'da ortaya çıkan görüntülere uluslararası toplumun sessiz kalmasından dolayı Suriye halkının öfkeli olduğuna dikkat çekilen mektupta, adaletin sağlanmaması halinde Suriye'de barış ortamının tesis edilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.

 

 

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