GÜNSİAD Başkanı: Kürdistan Bölgesi’yle ticari ilişkiler geliştirilmeli

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır’ın son 10 yılda büyük bir değişime uğradığını söyledi.

Geçmişte Diyarbakır’daki organize sanayide üretilen mal ve hizmetlerin sayısının sınırlı olduğunu belirten Şahismail Bedirhanoğlu, şu anda her ürününün üretilebildiğini söyledi.

Son dönemlerde tekstil organize sanayi bölgesi kurulduğunu anımsatan Bedirhanoğlu, “Biz bunu çok önemsiyoruz; çünkü bölgedeki işsizliği azaltacak en önemli sektörlerden biri bu sektördür. Dolayısıyla tekstilde de önemli yatırımlar oldu” dedi.

Yaklaşık 2 bin kişiyi çalıştırabilecek kapasiteye sahip fabrikaların kurulduğundan söz eden Bedirhanoğlu, şunları ifade etti:

“Organize sanayimiz iyi bir noktada. Şehrimiz önemli gelişmeler gösterdi: Gerçekten şehir güzelleşti, yaşanabilir bir şehir haline geldi. Altyapısının önemli bir kısmı tamamlandı. Taleplerimizden biri Mersin limanına bir demiryolu yapılması ve otobanın Diyarbakır’a bağlanmasıdır. Diyarbakır’ın kalkınmasına ve malların limana ulaşmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz.”

Öte yandan Kürdistan Bölgesi’yle Türkiye’nin geçmişte önemli ticari ilişkilerinin olduğunu kaydeden Bedirhanoğlu, “Ama referandumdan sonra yaşanan birtakım gerilimler etkisini hala sürdürmekte. Son dönemdeki geliş-gidişlerin bunları azaltacağını umuyorum. Ama referandumdan sonra İran’ın o pazara girmesi daha fazla oldu. Tabii ki bir ülkenin kendini, ticaretini geliştirmesi komşularıyla iletişimiyle de ilgilidir. Bu bakımdan Kürdistan Bölgesi Yönetimi ile bu ilişkilerin azami bir şekilde geliştirilerek bölgede üretilen mal ve hizmetlerin oraya ihracatının sağlanmasının altyapısını mutlaka sağlamak lazım. Kolaylaştırmak da lazım” şeklinde konuştu.

Bedirhanoğlu, “Bu, siyasal iklimle de alakalı bir şeydir. Siyasal iklim iyi olduğu sürece ilişkilerin de daha rasyonel bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Bölgedeki iş camiasıyla hükümet arasındaki ilişkiler iyi, sorularımızı iletme fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde GÜNSİAD olarak bu ilişkilerin hem daha iyileştirilmesi noktasında hem de Habur’daki işlemlerin daha hızlı olması noktasında altyapının en iyi şekilde sürdürülmesi hususunda taleplerimizi ileteceğiz” dedi.