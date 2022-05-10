Politika

Peşmerge Bakanı: İngiltere'nin desteği önemli

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, İngiltere Kıdemli Askeri Danışmanı Rob Driver ile bir araya geldi.
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kürdistan Şoreş İsmail Rob Driver İngiltere Peşmerge

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, İngiltere’nin Peşmerge’ye desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in İngiltere Kıdemli Askeri Danışmanı Rob Driver ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Muhamed ve Peşmerge Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Hejar Omer de hazır bulundu.

İkili koordinasyonun devam etmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, bölgenin istikrar ve güvenliğinin önemine değindi.

Peşmerge’ye desteklerinden ötürü İngiltere’ye teşekkür eden İsmail, İngiltere’nin Peşmerge’nin gelişiminin yanı sıra askeri reformlarda etkisinin olduğunu belirtti.

Peşmerge ile Irak ordusu arasında kurulan ortak tugayların ele alındığı görüşmede, ortak tugayların önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiği bildirildi.

 

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