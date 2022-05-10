Rusya’nın Erbil Başkonsolosu’ndan ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine övgü

ERBİL (K24)

Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin, ülkesiyle Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkilerden övgüyle söz ederek, ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

Rusya’da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Şubat dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin, Kürdistan Bölgesi’nde Rusya’nın başkonsolosluğunun açılmasının üzerinden 15 yıl geçtiğini belirtti.

Rusya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin dostluk ilişkisi olduğunu ve söz konusu ilişkilerin ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Levin, 2013 yılından Başkan Mesud Barzani’nin Moskova’yı ziyaret ettiğini, 2017 yılında ise Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini ifade etti.

2019 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Erbil’i ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldiğini hatırlatan Levin, 2020 yılında ise Başbakan Mesrur Barzani ile Lavrov’un Munih’te görüştüğünü belirtti.

Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi’nin yakında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini bildiren Levin, Rus devleri Gazprom ve Rosneft’in Erbil, Süleymani ve Duhok’ta çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Erbil ile Moskova arasında eğitim ve bilim alanında da güçlü ilişkilerin olduğunu vurgulayan Levin, konsoloslukların ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması için çalıştığını belirtti.