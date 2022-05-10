Türkiye’de salgın: 7 can kaybı, 1858 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 134 bin 646 Covid-19 testi yapıldı.

Bin 858 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı dün bin 542, vefat sayısı ise 8 olmuştu.

MÜZİK YAYINI KISITLAMASI

Bu arada Türkiye İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge ile 'müzik yayınına dair usul ve esaslar' valiliklere bildirildi.

Bakanlık genelgesi şöyle:

"İlgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatıldı. Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak."