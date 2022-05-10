Teknoloji

Elon Musk: Trump’ın Twitter yasağını kaldıracağım

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.
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Elon Musk
Elon Musk
dünya Elon Musk Donald Trump Twitter

HABER MERKEZİ

Elon Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

TRUMP, TWITTER'A DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

 

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