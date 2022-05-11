Kerkük’te DAİŞ’e operasyon: 9 ölü

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu tarafından Kerkük’ün Sergeran nahiyesi yakınlarında 9 Mayıs'ta DAİŞ’e yönelik başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Grav Tepesi yakınlarında DAİŞ mensuplarının saklandığı bir sığınağın imha edildiği ve sığınakta bulunan 9 DAİŞ’linin öldürüldüğü ifade edildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.