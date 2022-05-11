İran: 2 Avrupalıyı gözaltına aldık

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İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan Avrupalıların ülkedeki bazı kesimlerin haklı taleplerini saptırarak ve kötüye kullanarak "kaos, toplumsal düzensizlik ve istikrarsızlık" oluşturmayı planlamakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupalı oldukları belirtilen söz konusu kişilerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları bilgisine yer verilmedi.

GÜNDEM VİYANA MÜZAKERELERİ

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, ABD ile İran arasında çözüme kavuşamayan meseleler nedeniyle çıkmaza giren Viyana'daki nükleer müzakereleri yeniden başlatabilmek için dün akşam Tahran'a gitmişti.

Mora, ABD ile İran arasındaki meseleler nedeniyle çıkmaza giren Viyana'daki nükleer müzakerelere dönüşü sağlamak için temaslarda bulunacak.

Ülkede, iki Avrupalının gözaltına alınmasının Viyana'daki nükleer müzakerelerin koordinatörü ve AB'nin Başmüzakerecisi Mora'nın ziyaretiyle aynı güne denk gelmesi dikkati çekti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da 6 Mayıs'ta bir vatandaşının İran'da tutuklandığını duyurmuştu.