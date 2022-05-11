Al Jazeera muhabiri Batı Şeria’da öldürüldü

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Katar merkezli Al Jazeera kanalı, muhabirleri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

Öte yandan Al Jazeera'nin sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'DEN ORTAK SORUŞTURMA TEKLİFİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Akile'nin öldürülmesine ilişkin 'Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini' açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Lapid, Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.

İSRAİL BAŞBAKANI: SORUMLU, SİLAHLI FİLİSTİNLİLER

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Akile'nin öldürülmesinden silahlı Filistinlilerin sorumlu olmasının muhtemel göründüğünü savundu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah düzenlediği baskında, gazeteci Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bennett, "Topladığımız bilgilere göre, gazetecinin talihsiz ölümünden o sırada ayrım gözetmeksizin ateş açan silahlı Filistinlilerin sorumlu olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bennett, "Cenin'deki Filistinliler, 'Bir askeri vurduk, yerde yatıyor' diye övünerek görüntüler kaydetti. Ancak hiçbir İsrail askeri yaralanmadı. Bu da gazeteciyi vuranın Filistinli teröristler olma olasılığını artırıyor" iddiasında bulundu.

İsrail'in "terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceğine" işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler. İsrail ordu güçleri, ölümcül terör dalgasını sona erdirmek ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarına devam edecek."

AL JAZEERA: İSRAİL HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTUYORUZ

Al Jazeera kanalı, Akile'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını açıkladı. Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" denildi.