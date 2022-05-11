Diyarbakır’da temizlik kampanyası başlatıldı

HABER MERKEZİ

Divan Otel’de yapılan kampanyanın tanıtım toplantısına ilçe belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Tanıtımla ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diyarbakır’ın yüzölçümünün 15 bin 58 kilometrekare olduğunu belirterek, nüfusu 2 milyona yaklaşan kentte, günlük 2 milyon 328 bin 784 kilo çöp üretildiğini söyledi.

Ayhan Kardan bu çöplerin toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi, dönüştürülmesinin önemine işaret ederek, “Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin en önemli işlerinden biri bu. Ama Diyarbakırlıların, şehir paydaşlarının, esnafın, tüccarın yeterince katılmadığı bir çöp, bir katı atık, bir temizlik yönetimi çok mümkün değil” dedi.

Belediyenin kenti vahşi depolama ayıbından kurtarmak ve çöpü enerjiye dönüştürmek için EKAY tesisleri gibi projelere yatırım yaptığının altını çizen Kardan, şöyle devam etti:

“Diyarbakır’ın ürettiği bütün atığı, bütün çöpü, Diyarbakır’a yeniden kazandırmak için projelerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi. Çöpün, şehri çirkinleştirmesini engellemek istediklerine dikkat çeken Kardan şöyle devam etti: “ Şehri kirletmemenin en güzel yolunun şehir temizliği olduğunu, Diyarbakır’ın en temizi hak ettiğini, şehrin yaşayanları ve paydaşları olarak gösterelim istiyoruz. Herkesin bildiği gibi Surlarda Diriliş mottosuyla surlarımızda temizlik, restorasyon, fonksiyonlandırma, kaçak yapılardan arındırma çalışması yapıyoruz. Büyük mesafe kat ettik. Hamdolsun herkes bu çalışmayı parmakla gösteriyor.”

Kampanyanın amacına ulaşması için kentin paydaşlarından destek isteyen Kardan, şunları kaydetti:

“Kirletmek bulaşıcıdır dedim, kirletmemek lazım, temizlik de bulaşıcıdır. Gerektiğinde başkasının attığı çöpü kaldıracağız. Gerektiğinde adabıyla uyaracağız. Bu işi hep birlikte başaracağız inşallah.

Bu kampanya tek başına hiçbir şey başaramaz. Ama bir başlangıçtır, bir iyi niyettir. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurum ve kuruluşlarımızı, bu iyi niyete bu yeni başlangıca ortak olmaya davet ediyorum.”