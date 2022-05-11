Başbakan: Kürdistan halkının haklarının ihlal edilmesi kabul edilemez

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, düzenlediği basın toplantısında gündemin önemli konuları hakkında açıklamada bulundu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasına Kürdistan Bölgesi’ndeki seçimlerle ilgili konuyla başlayan Başbakan, hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını kaydederek, “Bu, inandığımız demokrasinin prensiplerinin bir gereğidir. Siyasi tarafların da seçimlerin zamanında yapılması konusunda uzlaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Ekonomi ve gelir konusuyla ilgili ise Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin üç gelir kaynağı olduğunu belirtti:

“Birincisi petrol gelirleridir. Bir önceki kabinenin belirlediği şekilde nüfusa ve önceki mekanizmaya göre bu gelir, eşit ve adil bir şekilde dağıtılmaktadır. İkincisi, federal hükümet tarafından bize gönderilen gelirdir. Uzun bir süredir bize gönderilmiş değil ve halen aylık olarak talep etmek zorundayız ki Kürdistan Bölgesi’ne tashih edilsin. Bu gelir de önceki kurallar çerçevesinde bölgelere ve Kürdistan’daki memur maaşlarına ayrılmaktadır. Üçüncüsü ise iç gelirlerdir. Yani petrol dışı gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelir Duhok ve Erbil’de artmıştır ancak maalesef diğer vilayetlerde gerektiği şekilde üzerinde çalışılmamıştır. Bu da vatandaşların maaşlarının ödenmesi için gereken paranın gecikmesine yahut soru işareti doğmasına yol açmıştır.

Hükümet olarak herkesten daha çok Kürdistan vatandaşlarını düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Halkın anayasal hakları ile maaşlarının zamanında temin edilmesine bağlıyız. Eğer bir yerde ihmal söz konusuysa bunun sebebi sorulmalıdır. Bu konuyla ilgili Süleymaniye ve Halepçe vilayetleri ile Raperin ve Germiyan idaresi yetkililerinin gelip bana bunun sebebini anlatmalarını bekliyorum.”

AKARYAKIT VE ÜRÜNLERDEKİ PAHALILIK

Başbakan Mesrur Barzani, son dönemde akaryakıt ve diğer ürünlerde yaşanan pahalılıkla ilgili ise şunları belirtti:

“Geride kalan süre zarfında coronavirüs salgını, kuraklık ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatlarında dünya genelinde artış yaşandı. Bu durum, Kürdistan Bölgesi’ndeki ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açtı. Akaryakıt fiyatlarının artmasının da nakliyeye etkisi var. Fiyatlar dünya genelinde artmış durumda ve Kürdistan Bölgesi’ni de etkilemiştir.”

Başbakan ayrıca, vatandaşların pahalılıktan etkilenmemesi için bir dizi önlem aldıklarını kaydetti.

ENERJİ KONUSU VE ERBİL-BAĞDAT İLİŞKİLERİ

Bağdat ile yaşanan petrol sorununa ilişkin ise Başbakan, “Maalesef zaman zaman Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yasalara bağlı kalmadığı ya da çözüm bulunması konusunda yanıtsız kaldığına yönelik yanlış şeyler konuşuluyor. Kürdistan Bölgesi olarak federal hükümetle, anayasal temelde Kürdistan ve Irak halkının haklarının korunduğu bir sonuca ulaşmak için her zaman çabamızı sürdürdük” dedi.

Kürdistan halkının haklarının ihlaline yol açacak tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade ettiklerini belirten Başbakan, “Bölge Hükümeti ya da siyasi taraflardan hiç kimsenin Kürdistan halkının tamamı adına karar alma hakkı yoktur. Anayasada halkın hakları belirlenmiştir ve ihlal edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu hakları sağlayan anayasa maddeleri, olduğu gibi uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, petrol ve gaz dosyasıyla ilgili sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, “Bölge Hükümeti’nin yanıt vermediği iddiası bana tuhaf geliyor! En son yine önerimizi ilettik, sözlü ve yazılı olarak yanıt verdik. Yasal ve anayasal temelde, Irak ve Kürdistan halkının çıkarına olacak şekilde bir çözüm bulunması hususunda Kürdistan Bölgesi’nin görüşünü aktardık. Görüşmelerimiz sürüyor. Federal Mahkeme’ye yanıt verdik” diye konuştu.

#CANLI - Başbakan Mesrur Barzani basın toplantısında konuşuyor https://t.co/ee5UaWlhVk — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 11, 2022