Politika

Neçirvan Barzani Rus büyükelçiyle Ukrayna savaşını görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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kürdistan Elbrus Kutrashev Neçirvan Barzani Rusya Ukrayna Oleg Levin Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ile Ukrayna savaşını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra, Irak’ın yeni cumhurbaşkanının seçimi ve hükümetin kurulmasının gecikmesinin konuşulduğu görüşmede, Rusya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileri ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’taki siyasi sürecin önündeki engellerin aşılması için siyasi taraflar arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Ukrayna savaşı ve savaşın etkilerinin de konuşulduğu görüşmede, söz konusu savaşın en kısa sürede sona ermesinin umulduğu bildirildi.

Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin’in de katıldığı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve iki tarafı ilgilendiren konulara da değinildi.

 

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