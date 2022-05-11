'Al Jazeera muhabiri Ebu Akile’nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Price, "Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Soruşturma, hızlı ve esaslı şekilde yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli. Onun ölümü, dünyanın her yerindeki basın özgürlüğüne bir darbedir" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİNDEN AL JAZEERA MUHABİRİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Akile'nin ölümü için "gerçekten korkunç" diyen Thomas Greenfield, gazetecinin öldürülmesine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM VE BEYAZ SARAY’DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazeteci Ebu Akile'nin Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail'in askeri faaliyetlerini haberleştirirken öldürülmesinden dehşete düştük" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Komiserliğin olayı araştırmak için sahada olduğu belirtilerek, Ebu Akile cinayetine ilişkin "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısı yapıldı ve İsrail'e ithafen "Dokunulmazlık son bulmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında Chicago ziyaretine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akile'nin öldürülmesine ilişkin Jean-Pierre, "Al Jaazeera muhabiri ve Amerikan vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölümüne yol açan olayların ortaya çıkarılması için esaslı bir soruşturma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, basına yönelik saldırıların soruşturulması ve bunun suçlularından hesap sorulmasının önemine işaret ederek, ABD'nin basın mensuplarının korkmadan işlerini yapmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu olayın Biden'ın gelecek ay İsrail'e yapacağı iddia edilen ziyareti etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Bu konuda şu anda verecek bir bilgi yok" dedi.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN DA ÇAĞRI

İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Akile'nin açılan ateşle öldürülmesine tepki gösterdi.

Ahmed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ünlü Al Jazeera gazetecisi Ebu Akile'nin Cenin'de öldürüldüğünü duymak şoke etti. Tam bir soruşturma gerekiyor. Gazeteciler, çatışma bölgelerinde hayati işler gerçekleştirdikleri için ve medya özgürlüğünü küresel olarak savunmak için korunmalı" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi kınandı ve söz konusu olay "şoke edici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, mümkün olan en kısa zamanda, gazetecinin ölümüne ilişkin koşulların aydınlatılması için şeffaf soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Gazetecinin ailesine başsağlığı dileklerine yer verilen açıklamada, yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi için de acil şifa temenni edildi.

İSRAİL ORDUSU: AL JAZEERA MUHABİRİNİ ÖLDÜREN KURŞUNUN KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Cenin'e düzenlediği operasyon ve Ebu Akile'nin vurularak öldürülmesi değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için Cenin'e operasyon düzenlediği ve bu sırada İsrail askerleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında bir gazetecinin vurulduğu ifade edilirken, söz konusu gazeteciye kimin ateş açtığı belirtilmedi.

Gazetecinin ölümünün ilk andan itibaren araştırıldığı ve Filistin tarafına işbirliği talebinde bulunulduğu ancak karşı taraftan yanıt alınamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca Ebu Akile'nin ölümünden dolayı üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, "terör unsurlarının ateş açtığı noktalara girerken ve bu noktalarda kalırken tedbir alınması gerektiği" ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi de Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistinliler, askerlerimize yoğun, vahşice ve ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Filistinlilerin aksine, İsrail ordusu askerleri profesyonel ve seçici ateş açıyor. Şu aşamada gazetecinin hangi kurşunla öldürüldüğünü tespit etmemiz mümkün değil. Gerçeği öğrenmek için özel bir ekip kurduk ve en kısa zamanda gerçekleri ortaya çıkaracak ve tam olarak kamuoyuyla paylaşacağız."

AL JAZEERA: İSRAİL HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTUYORUZ

Al Jazeera kanalı, Akile'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" denildi.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamları ise Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu belirtmiş ve Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.