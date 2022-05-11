Başbakan Uluslararası Koalisyon heyetini kabul etti
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Koalisyon Güçleri’nin Kürdistan Bölgesi'ndeki Askeri Danışman Grubu Komutan Yardımcısı Colonel Todd Burroughs başkanlığındaki Uluslararası Koalisyon heyetini kabul etti.
Burroughs’un görev süresinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ele alındı.
DAİŞ’in saldırılarına karşı mücadelede Peşmerge’nin desteklenmesinin öneminin konuşulduğu görüşmede, bölgenin istikrarı için Irak ordusuyla Peşmerge arasındaki koordinasyonun devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Desteklerinden ötürü Uluslararası Koalisyon’a teşekkür eden Başbakan, Burroughs’a yeni görevinde başarılar diledi.