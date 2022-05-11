Uluslararası Koalisyon: Peşmerge’ye desteğimiz devam edecek

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ABD öncülüğündeki DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon, Fas’ın Marekeş kentinde 83 dışişleri bakanının katılıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından bir açıklama yayınladı.

Uluslararası Koalisyon’un açıklamasında, “Peşmerge’ye desteğimiz devam edecek. Irak’ta DAİŞ bitirilmesi öncelikli işimiz” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ’in tekrar canlanmaması için Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Suriye’de ise yerel güçlere destek verileceği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı öncülüğünde gerçekleşen toplantı, ilk defa bir Afrika ülkesinde gerçekleşti.

Öte yandan toplantıda konuşan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Afrika’da 27 terör örgütünün yapılandığına dikkati çekerek, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon’un Afrika’yla daha fazla ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Terörün ekonomik kalkınma ile siyasi istikrar noktasında Afrika'yı olumsuz etkilediğini ifade eden Burita, farklı kıtalardan 73 ülkenin toplantı davetine olumlu yanıt verdiğini, 47 bakanın ise bilfiil katılım sağladığını, böylece toplantının başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Nuland ise, çok sayıda ülkenin bu toplantıya katılmasının DAİŞ’i hezimete uğratmak için güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Nuland, Uluslararası Koalisyonunun hali hazırda Suriye ve Irak’ta DAİŞ ile mücadeleye odaklandığını kaydetti.

Fas’ın Marakeş kentindeki toplantı, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle gerçekleşti.

ABD öncülüğünde 2014’te kurulan DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun bünyesinde, Benin’in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.