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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikinin engellendiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" dedi.

Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.

ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna savaşıyla ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti" ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını belirtti.

G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" değerlendirmesinde bulundu.