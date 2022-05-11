Politika

Fuad Hüseyin: Hol Kampı’ndaki Iraklı aileler geri getirilmeli

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD, AB, Interpol, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler’in Irak’ta terörle mücadele çabalarını övdü.
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dünya DAİŞ Fuad Hüseyin Uluslararası Koalisyon Fas Irak

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Hol Kampı’nda bulunan 500 Iraklı ailenin Irak’a dönmesi gerektiğini ve bu konuda Uluslararası Koalisyon’un yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD, AB, Interpol, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler’in Irak’ta terörle mücadele çabalarını övdü.

Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda yaşanan insanlık krizinin sona ermesi gerektiğini bildiren Hüseyin, kampta yaşayan 500 Iraklı ailenin getirilmesi için Uluslararası Koalisyon’un yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası anlaşmaya tabi ülkelerden Irak’a terörle mücadele ve terör nedeniyle hasar görmüş bölgelerin yeniden inşası hususunda yapılan anlaşmaları uygulamaları çağrısında bulunan Hüseyin, Kuveyt Zirvesi’ndeki sözlerin yerine getirilmesini istedi.

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