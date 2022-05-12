Sağlık

Kuzey Kore acil durum ilanı: İlk kez Covid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kore, ülkede ilk kez yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğünü ve bununla birlikte acil durum ilan edildiğini bildirdi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Kim Jong-un Kuzey Kore Pyongyang Coronavirüs Covid-19 Vaka

HABER MERKEZİ

Covid-19 salgınının başından bu yana ülke sınırlarında katı tedbirler uygulayan Kuzey Kore'de, başkent Pyongyang'daki ateşli hastalardan alınan örneklerde coronavirüse rastlandığı açıklandı.

Kaç kişinin hasta olduğu belirtilmezken, vakaların Omicron BA.2 varyantı olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil üst düzey yetkililer, salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda "maksimum acil salgın önleme sistemi"ni uygulayacaklarını duyurdu.

Kim Jong-un, ülkedeki tüm il ve ilçeler için kapanmaya çağırdı.

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