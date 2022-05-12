Kuzey Kore acil durum ilanı: İlk kez Covid-19 vakası tespit edildi

HABER MERKEZİ

Covid-19 salgınının başından bu yana ülke sınırlarında katı tedbirler uygulayan Kuzey Kore'de, başkent Pyongyang'daki ateşli hastalardan alınan örneklerde coronavirüse rastlandığı açıklandı.

Kaç kişinin hasta olduğu belirtilmezken, vakaların Omicron BA.2 varyantı olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil üst düzey yetkililer, salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda "maksimum acil salgın önleme sistemi"ni uygulayacaklarını duyurdu.

Kim Jong-un, ülkedeki tüm il ve ilçeler için kapanmaya çağırdı.