Politika

Süleymaniye’de kafeteryada patlama: Çok sayıda yaralı var

Süleymaniye'de bir kafeteryada gece 01:10 sularında büyük bir patlama meydana geldi.
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kürdistan Süleymaniye kafeterya Patlama

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de bir kafeteryada doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, gece 01:10 sularında kafeteryada büyük bir patlama meydana geldi.

Olay anında kafeteryanın olduğu noktada bulunan bir vatandaş, “11 yaralıyı gördüm. Halen 2 kişinin yıkımların altında olduğu söyleniyor” dedi.

Patlamanın ardından sivil savunma ekipleri ve polisler olay noktasına intikal etti.

Salim Caddesinde olayın yaşandığı bölgede çok sayıda kafeterya türü işletmelerin olduğu ifade edildi.

Yaralıların patlamanın olduğu binadan çıkartılıp hastaneye yetiştirilmesi için halk da ekiplere destek oldu.
Patlamayla birlikte kafeterya binası çökerken, patlama nedeniyle çevre binalarda da hasar oluştu.

Süleymaniye’deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, hastaneye nakledilen 15 kişiden 4’ü acil ameliyata alındı. Bazı yaralılar tıbbi müşahede altında tutulurken, hafif yaralıların ise evlerine gönderildiği bildirildi.

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