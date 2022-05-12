Politika

Finlandiya: NATO üyeliği için başvuracağız

Finlandiya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Finlandiya NATO NATO üyeliği İsveç

HABER MERKEZİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in yaptıkları ortak açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın alınması için gelecek günlerde adımların hızlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunulacağı duyuruldu.

Ortak açıklamada, söz konusu üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtildi.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv