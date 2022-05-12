Yaşam

Diyarbakır’da 20 göçmen yakalandı

Diyarbakır’da yakalanan 20 göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.
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kürdistan Diyarbakır göçmen

DİYARBAKIR (K24)

Valilikten yapılan açıklamaya göre, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Kocaköy ve Sur İlçe Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; tali yollarda yapılan yol kontrollerinde (18) Afganistan ve (2) Pakistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam (20) düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

Sınırı yasadışı yollarla geçtiği tespit edildiği belirtilen ve haklarında idari yönden işlem yapılan 20 göçmenin Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak; organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli Y.Y.’ye idari para cezası uygulandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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