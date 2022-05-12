Başkan Barzani: Laleş Merkezi, hep Kürdistan halkının kültürüne hizmet etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Duhok’taki Laleş Kültür Merkezi’nin 29’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

Başkan Mesud Barzani tarafından yayımlanan mesajda, Laleş Kültür Merkezi’nin kuruluşundan bugüne Kürdistan halkının kültürüne hizmet etmeye ve Ezidi toplumsal ve kültürel değerlerini koruyup ilerletmeye devam ettiği belirtildi.

Laleş Kültür Merkezi Yüksek Konseyine hitaben yazdığı mesajda, söz konusu merkezin kuruluş yıldönümü dolayısıyla tüm Ezidileri kutladığını kaydeden Başkan Barzani, hizmetlerinden ötürü Laleş Kültür Merkezi’ne teşekkür etti.

Başkan Barzani mesajını Ezidi Kürtler için huzur ve iyilik temennileriyle bitirdi.

Laleş Ezidi Sosyal ve Kültür Merkezi, 12 Mayıs 1993 yılında “Laleş, Kürt kültür nehrine akan berrak bir kaynaktır” sloganıyla ilk kongresini gerçekleştirmişti.

130 üyenin katıldığı kongrede, 11 kişilik yüksek konsey seçilmişti.

29 yıl içerisinde Ezidi kültürüne dair çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapan merkez, çok sayıda kitap yayınladı.