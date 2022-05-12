Politika

Başbakan: Laleş Kültür Merkezi, Kürt kültürüne gözle görülür bir hizmet etti

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin 29’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Laleş Kültür Merkezi Duhok Ezidi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür bir hizmet ettiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin 29’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, “Laleş Sosyal ve Kültür Merkezi’nin kuruluşunun 29’uncu yıldönümü dolayısıyla tüm Ezidi kardeşlerime sıcak tebriklerimi sunuyorum. Çalışmalarınızda her zaman başarılı olmanızı temenni ediyorum” dedi.

Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürü ve Ezidi Kürtlerin kültürüne gözle görülür bir hizmet ettiğini kaydeden Başbakan, çalışmalarından ötürü söz konusu kuruma teşekkür etti.

Laleş Ezidi Sosyal ve Kültür Merkezi, 12 Mayıs 1993 yılında “Laleş, Kürt kültür nehrine akan berrak bir kaynaktır” sloganıyla ilk kongresini gerçekleştirmişti.

130 üyenin katıldığı kongrede, 11 kişilik yüksek konsey seçilmişti.

29 yıl içerisinde Ezidi kültürüne dair çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapan merkez, çok sayıda kitap yayınladı.

 

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