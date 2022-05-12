Politika

8 ilde ‘PKK’ operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde PKK soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye PKK Operasyon Gözaltı

HABER MERKEZİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK’nin Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde (İstanbul, İzmir, Erzurum, Urfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır) 25 kişinin yakalanması için 24 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince, söz konusu kişilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin Jandarma’daki sorgulamalarının devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)

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