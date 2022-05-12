Politika

Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdit

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.
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dünya Dmitriy Peskov Finlandiya NATO Rusya

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya’nın, Finlandiya’nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak" dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir" ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya’nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

 

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