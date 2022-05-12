Politika

NATO: Finlandiya başvuru yaparsa üyelik süreci sorunsuz ve hızlı olacak

Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakanı Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
dünya Jens Stoltenberg NATO Finlandiya Sanna Marin Sauli Niinistö

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapması halinde memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.

Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı.

Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini daha önce söylemişti.

 

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