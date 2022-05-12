Politika

Putin: Yaptırımlar küresel krize yol açacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği ekonomi konulu toplantıda, Ukrayna savaşı yüzünden ülkesine yaptırım uygulayan Batı ülkelerini eleştirdi.
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dünya Vladimir Putin Rusya Ukrayna yaptırım ABD Avrupa

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların pek çok açıdan küresel bir krize yol açacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği ekonomi konulu toplantıda, Ukrayna savaşı yüzünden ülkesine yaptırım uygulayan Batı ülkelerini eleştirdi.

Putin, Rusya karşıtı bir dizi yaptırım kararı almış olan “Batı’nın dar görüşlü ve abartılı hırslarının Avrupa ve ABD halklarını vuracağını” kaydetti.

Putin, “Batı’nın yaptırım takıntısının devam etmesi ABD vatandaşları ve dünyadaki yoksul ülkelerin vatandaşları için çok zor sonuçlara yol açacak” uyarısını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin ‘Batı’nın yaptırımları ile başarılı bir biçimde baş edebildiğini’ kaydetti.

Rusya karşıtı yaptırımlar yüzünden bir dizi ülkenin açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten ve “Bunun suçlusu tamamıyla Batılı elit kesimdir” diyen Putin, yaptırımların Rusya’da yol açtığı yüksek enflasyonun giderek düşmekte olduğunu kaydetti.

 

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