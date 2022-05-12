En kalabalık aileler Şırnak, Urfa ve Hakkari’de

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıla ait doğum istatistiklerine göre 2021'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 oldu

Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

HANE HALKI AZALDI

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 çocuk ile Urfa olurken, bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre de Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 kişiye düştü.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken, Şırnak'ı 5,12 kişi ile Urfa ve 4,94 kişi ile Hakkari izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,57 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,60 kişi ile Dersim ve 2,63 kişi ile Giresun izledi.