Hamas’tan Irak Parlamentosu’na övgü

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’nda dün (11 Mayıs) yapılan oturumda, “Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesinin yasaklanması” tasarısı ele alındı. Tasarı, Yasa Komisyonu tarafından sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada, “Bu yasa tasarısı Irak’ta ulusal, İslami ve insani temellerin korunması ile İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi tehlikesinin büyüklüğünü gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır” denildi.

Tasarının; İsrail’le her türlü ilişkilerin normalleştirilmesinin önüne geçtiği ve ihlali halinde cezai yaptırım ön gördüğü ifade edildi.

Parlamentoda tasarıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmede oylama yapılacak.

Filistinli İslami Direniş Hareketi Hamas, Irak Parlamentosu’nun bu adımına övgüde bulunarak diğer Arap ve İslam ülkeleri parlamentolarının da benzer adımlar atmasını istedi.

Son dönemde birçok Ortadoğu ülkesi İsrail’le ilişkilerde normalleşemeye giderken, Irak’tan benzer bir adım gelmedi. Irak’taki siyasi güçlerin büyük çoğunluğu İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.