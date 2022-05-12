AB Komisyonu Başkanı: Rusya dünya düzenine en büyük tehdittir

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Japonya-AB Zirvesi nedeniyle Tokyo’ya gitti.

Japonya-AB Zirvesi, bu yıl Ukrayna’daki savaşın gölgesinde, Asya’da Çin’in askeri emelleriyle ilgili artan endişelerin ortasında gerçekleşiyor.

Charles Michel ve Ursula von der Leyen, Rusya’nın uluslararası düzene yönelik en büyük doğrudan tehdit olduğunu söyleyerek, Çin’i çok taraflı sistemi savunmaya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya karşı barbarca savaşı ve Çin ile endişe verici ittifakıyla bugün dünya düzenine yönelik en büyük doğrudan tehdittir” dedi.

Ursula von der Leyen, AB ve Japonya’nın, Avrupa’da emsal teşkil eden bir dijital ortaklığın başlatılmasıyla işbirliklerini güçlendirdiğini ve bu alandaki çalışmaların rekabet edebilirlik ve güvenliği artırmaya odaklanacağını söyledi.

İki tarafın tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için çalışacağını dile getiren Von der Leyen, “Bu önem, çünkü yarı iletkenler gibi ekonomimiz ve günlük yaşamımız için gerekli hale gelen malzeme ve teknolojiler var” diye konuştu.

Michel ise, “Ukrayna’daki işbirliğimiz Avrupa’da kritik öneme sahip, ancak Hint-Pasifik bölgesi de önemli. Ayrıca Çin konusundaki istişaremizi derinleştirmek istiyoruz. Çin’in ülkesini geliştirirken yararlandığı çok taraflı sistemi savunmak için ayağa kalkması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Hükümeti enerji de dahil olmak üzere Moskova’ya sert yaptırımlar uygulayan Kişida, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece Avrupa’nın meselesi değil, Asya dahil uluslararası düzeni sarsıyor. Buna müsamaha gösterilmemeli” ifadelerini kullandı.