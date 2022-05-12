Yaşam

Kürt aktivist İngiltere’de ‘Küresel Vatandaş Ödülü’nü kazandı

İngiltere’de yaşayan Kürt aktivist Payzee Malika, “Küresel Vatandaş Ödülü”ne layık görüldü.
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dünya Payzee Malika İngiltere ödül

ERBİL (K24)

İngiltere’de yaşayan Kürt aktivist ve moda tasarımcısı Payzee Malika, çocuk evliliğine ve töre cinayetlerine karşı yıllardır mücadele veriyor.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde önemli çalışmalara imza atan Malika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünya çapındaki kadın ve kızları desteklemek; çocuk yaşta evlilik, kadın sünneti gibi davranışları sona erdirmek için yaptığım çalışmalardan ötürü İngiltere’de Küresel Vatandaş Ödülüne layık görüldüğümü bildirmekten heyecan duyuyorum.”

Bu arada Payzee Malika, henüz 16 yaşındayken ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük biriyle zorla evlendirilmeye çalışıldı. Malika, aynı zamanda 2006'da tecavüze uğrayan ve öldürülen Banaz’ın da kız kardeşi.

Global Citizen’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Payzee Malika kendi yaşadığı deneyimlerinden ve öldürülen ablası Banaz’ın hikayesinden yola çıkarak farkındalığı artırmak için çalışıyor” denildi.

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