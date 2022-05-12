Almanya: Rusya enerji ihracatını silah olarak kullanıyor

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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rus enerji şirketi Gazprom’un Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania'nın Rusya'dan gaz alımlarının günde yaklaşık 10 milyon metreküp azaldığını ve bunun telafisinin mümkün olduğunu söyledi.

Robert Habeck, Moskova'nın dün Batılı enerji şirketlerine yönelik yaptırımları açıklamasıyla Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna üzerinden üst üste 2 gün gaz arzında düşüş olmasının ardından Rusya'yı, enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçladı.

Haberck, “Durum öyle bir tırmanıyor ki enerjiyi silah olarak kullanma birçok alanda gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Almanya'yı kışa hazırlanmak için doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya odaklandıklarını vurgulayan Habeck, bu depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 40'a yaklaştığını duyurdu.

Habeck, doğal gaz piyasasını istikrara kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, yaptırımlar nedeniyle Alman şirketlerinin yeni gaz sözleşmelerini daha yüksek fiyatlardan güvence altına almak zorunda kalacağı için bu şirketlere finans garantisi verileceğini söyledi.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda "uyarı” seviyesini etkinleştirmeyeceklerini bildiren Habeck, kamu ve sanayi kesimine gaz tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor. Alman hükümeti, 30 Mart'ta Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda "erken uyarı" seviyesini etkinleştirmişti.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), 4 Nisan'da, Almanya'da doğal gazda enerji arzını güvence altına almak için Gazprom Germania'yı geçici olarak devralmıştı.

Bu arada, Rusya, 11 Mayıs'ta aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine almıştı.