Ankawa’nın kaymakamı belirlendi

ERBİL (K24)

Erbil İl Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleştirilen toplantıda Hristiyan vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Erbil’e bağlı Ankawa ilçesinin kaymakamı seçildi.

Erbil Valiliğinin adayı Rami Nuri Ediş, oy çokluğuyla Ankawa Kaymakamı seçildi.

10 Nisan 2021’de Ankawa’yı ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İçişleri Bakanı, Erbil Valisi ve İl Meclisi’ni, Ankawa beldesinin ilçe olması için görevlendiriyoruz. Bu şekilde Ankawa sakinlerine daha fazla hizmet sunulacaktır.”

40 bin nüfuslu Ankawa’da Keldani, Asuri ve Süryani nüfus yoğunlukta. Ayrıca Irak’ın farklı bölgelerinden çok sayıda Hristiyan, can güvenlikleri olmadığı için Ankawa’da ikamet ediyor.

Papa Francis, Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Ankawa’ya da gitmişti.