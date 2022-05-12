Neçirvan Barzani: Ezidi kardeşlerimizin haklarını destelemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Laleş Kültür Merkezi’nin 29’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Laleş Kültür Merkezi’nin bütün üye ve çalışanlarını tebrik eden Neçirvan Barzani, merkezin "Kürt entelektüel nehrine berrak bir su gibi aktığını" vurguladı.

“Her zaman olduğu gibi bugün de Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerinin destekçisi olacağız” diyen Neçirvan Barzani, “Kaçırılan Ezidi kardeşlerimizin kurtarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Şengal’de yaşananlar ve yeniden göç eden Ezidi kardeşlerimizin içinde bulunduğu durum bizleri derinden üzüyor” ifadelerini kullandı.

Mesajından federal Irak hükümetine çağrıda bulunan Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“Irak hükümetini, Şengal’de ve Ezidilerin yaşadığı tüm bölgelerde durumu istikrara kavuşturma, onlara hizmet sunma ve yaşamlarını eski haline getirmek için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle ile birlikte çalışmaya çağırıyoruz.”

Neçirvan Barzani mesajının sonunda, Laleş Kültür Merkezi’nin eski Başkanı Şeyh Şamo’yu ve çalışmalarını andı.

Laleş Ezidi Sosyal ve Kültür Merkezi, 12 Mayıs 1993 yılında “Laleş, Kürt kültür nehrine akan berrak bir kaynaktır” sloganıyla ilk kongresini gerçekleştirmişti.

130 üyenin katıldığı kongrede, 11 kişilik yüksek konsey seçilmişti.

29 yıl içerisinde Ezidi kültürüne dair çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapan merkez, çok sayıda kitap yayınladı.