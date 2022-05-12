Politika

Dominik Cumhuriyeti’nden Kürdistan Bölgesi vatandaşlıklarıyla ilgili karar

Dominik Cumhuriyeti, aralarında Kürdistan Bölgesi, Sudan, Kuzey Kore, Rusya ve Belarus gibi ülke vatandaşlarının vatandaşlık haklarını askıya aldığını açıkladı.
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kürdistan Dominik Cumhuriyeti Kürdistan Bölgesi pasaport

HABER MERKEZİ

Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan Dominik Cumhuriyeti, yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi vatandaşları dahil, birçok ülkenin vatandaşlığını kaldırdığını duyurdu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nden Erbil, Süleymaniye, Duhok, Kerkük, Amedi, Soran, Ranya, Zaho ve Laleş kentlerinden vatandaşların artık Dominik Cumhuriyeti’nin vatandaşlığı için pasaport başvurusu yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin dışında Sudan, Kuzey Kore, Rusya ve Belarus'un vatandaşlarının pasaportlarını askıya aldığı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı şirketler, yaptıkları ticaret ve yatırımlar sayesinde Dominik Cumhuriyeti'nden bazı vatandaşlar için vatandaşlık hakkı almıştı.

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