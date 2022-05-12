Yaşam

Kara delik ilk kez görüntülendi

Varlığı 1974'ten beri bilinen ve dünyadan 26 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan kara delik ilk kez doğrudan görüntülendi.
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HABER MERKEZİ

Galaksinin merkezinde dev kütleli kara delik ilk kez görüntülendi.

Sagittarius A adlı bu kara deliğin ilk görüntüsü, Event Horizon Telescope işbirliği adlı uluslararası bir ekip tarafından yayımlandı.

Güneşin kütlesinin 4 milyon katı büyüklüğüne sahip bu dev kara delik dünyadan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta. 

Fotoğrafta dev kozmik cismin, güçlü çekim kuvvetine kapılarak hızlanan aşırı sıcak gazdan gelen ışıkla çevrildiği görülüyor. Bu çembere yığılma diski adı veriliyor.

Parlak diskin ortasındaki karanlık bölge de kara deliğin merkezini gösteriyor.

KARA DELİKLERİ GÖZLEMLEMEK 2019’A KADAR MÜMKÜN OLMADI

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte şimdiye kadarki ilk kara delik fotoğrafını 2019'da kaydetmeyi başaran astronomlar da yer aldı.

Kara deliklerin varlığı yıllardır biliniyor ancak bunların çekim kuvvetinden hiçbir madde kaçamadığı için kara delikleri gözlemlemek 2019'a kadar mümkün olmamıştı.

O yıl gökbilimciler, Virgo galaksi kümesindeki M87 galaksisinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliği görüntülemeyi başarmıştı. 

 

 

 

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