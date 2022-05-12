Sağlık

Türkiye’de coronavirüste son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 778 vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka Test

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 778 vaka tespit edildi.

135 bin 738 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı ise 1 bin 816 olarak açıklandı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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