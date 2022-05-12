Politika

Musul’da kendilerini patlatmaya hazırlanan 9 DAİŞ’li öldürüldü

Irak’ın Musul kentinin batısında DAİŞ’e ait tünellerin bombalanması sonucu kendilerini patlatmaya hazırlanan 9 üst düzey örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Musul DAİŞ tünel bombardıman

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin Musul’un batısındaki Eddaye Dağı’nda terör örgütü DAİŞ'e operasyon düzenlediği belirtildi.

DAİŞ’in terörist faaliyetler için kullandığı birkaç tünelin tespit edildiği ardından bombalandığı bilgisine yer verilen açıklamada 9 üst düzey örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca öldürülen DAİŞ mensuplarının düzenleyecekleri canlı bomba eylemlerinde kendilerini patlatmaya hazırlandıkları ifade edildi.

PEŞMERGE’DEN UYARI: DAİŞ HAREKETE GEÇTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde K24’e konuşan Peşmerge Güçleri komutanlarından Bextiyar Muhammed, “DAİŞ, 2014 yılında işgal ettiği bölgelerin tamamında şu an küçük gruplarla harekete geçmiş durumda. Ara ara da Irak güçleri ve Haşdi Şabi’ye saldırılar düzenliyor” demişti.

DAİŞ’in harekete geçebilmesinin Irak’taki siyasi çıkmaz ve yeni hükümetin kurulamaması olduğunu belirten Muhammed, Irak ile Peşmerge Güçleri arasında da istihbarat hariç diğer konularda koordinasyonun zayıf olduğuna işaret etmişti.

Peşmerge Güçleri komutanlarından Cemal Heme Reşid ise DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki hareketliliğine ilişkin, “Irak güçleri o bölgelerde gündüz cadde ve tepelerdeler, gece ise ortalıkta görünmüyorlar” diye konuşmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv