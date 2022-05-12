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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı.

Aston Villa'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Brezilyalı oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve bonservis bedeli olarak 20 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Öte yandan Philippe Coutinho'nun bir sonraki satışından Barcelona'nın yüzde 50 pay alacağı ifade edildi.

Premier Lig'de daha önce Liverpool forması giyen Philippe Coutinho, 2018'de 135 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibinde istediği performansı gösteremeyen Brezilyalı oyuncu, 2019'da Bayern Münih'e kiralanmıştı.

Steven Gerrard'ın Aston Villa'nın başına geçmesinin ardından bu sezonun devre arasında Premier Lig'e dönen Coutinho, Birmingham ekibinde 16 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.