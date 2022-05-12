Ekonomi

ABD Senatosu'ndan Fed Başkanlığına ikinci kez aday gösterilen Powell'a onay

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden tarafından ABD Merkez Bankası Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a onay verdi.
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ABD Jerome Powell ABD Fed

HABER MERKEZİ

Fed'in yüksek enflasyona karşı mücadele verdiği bir dönemde Powell'ın 4 yıllık ikinci bir dönem için bankanın başkanlığına adaylığı 19'a karşı 80 oyla onaylandı.

ABD Başkanı Biden, Senatonun Powell'ı onaylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği olduğunu yineledi.

Biden, "Senatonun Fed'e adaylarımı onaylayarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik gündemimde ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

POWELL'IN GÖREV SÜRESİ ŞUBATTA DOLMUŞTU

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday göstermesiyle 2018'de Fed Başkanı olan Powell'ın görev süresi şubat ayında dolmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard'ı aday göstermişti.

Princeton Üniversitesinde siyaset ve Georgetown Üniversitesinde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer olmuştu.

Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında müsteşarlık yapmıştı.

Powell, dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ise 2011'de Fed’in Yönetim Kuruluna aday gösterilmişti.

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