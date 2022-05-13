Politika

ABD: Kuzey Kore bu ay 7. kez füze denemesi yapabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.
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ABD Beyaz Saray Jen Psaki Kuze Kore Balistik füze

HABER MERKEZİ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz" ifadesini kullandı.

Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

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