Hollanda’dan Rojava’daki DAİŞ’li 12 kadın ve 29 çocuk hakkında karar

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Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, Hollanda Savcılığının soruşturma başlatabilme hakkını kaybetmemesi için Rojava’nın Haseke kentindeki kampta bulunan DAİŞ üyesi 12 kadının ve 29 çocuğun dört ay içinde geri getirilmesi gerektiğine karar verdi.

Haberde, kapalı bir oturumda alınan ve medyaya sızan kararın NOS’a konuşan mahkemenin sözcüsü tarafından doğrulandığı vurgulandı.

Hollanda'nın DAİŞ’e katılmak için Rojava ve Suriye'ye giden kadınları yargılamasında kadınların kendilerini savunabilmeleri için daha önce benzer davalarda verilen kararlarda olduğu gibi Hollanda'ya getirilmelerinin şart olduğu kaydedildi.

Yargıcın daha önceki davalarda hiç bu kadar büyük bir grup DAİŞ üyesinin ülkeye geri getirilmesi konusunda karar vermediği vurgulandı

5 KADIN VE 11 ÇOCUK GERİ GETİRİLMİŞTİ

Daha önceki davalarda, DAİŞ’li kadınları Hollanda’ya getirmek için mahkeme tarafınca 6 aylık bir süre verildiği, Rotterdam’daki yargıcın bunun ilk defa 4 ay içinde tamamlanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.

Bu yılın başlarında Hollanda hükümetinin, Rojava’daki bir kampta bulunan 5 DAİŞ’li kadını ve 11 çocuğunu geri getirdiği, bunların terör örgütüne üye olmalarından veya terör saldırısı planladıklarından şüphelenildiği bilgisi paylaşıldı.

DAİŞ’li kadınların geri getirilmesinden yana olmayan hükümetin soruşturma hakkını kaybetmek istemediği için bunu yapmaya karar verdiği kaydedildi.

Hollanda Savcılığı, dün ülkeye ilk geri getirilen DAİŞ’li bir kadın hakkında terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl hapis cezası istemişti.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.