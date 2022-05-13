Delil Dilanar: Ülkemi çok özlemiştim

DİYARBAKIR (K24)

Kürt müziğinin güçlü seslerinden Delil Dilanar, 27 yıl aradan sonra doğduğu topraklarda sevenleriyle buluşuyor.

Dilanar’ın konseri bugün Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Konser öncesi K24’ün sorularını yanıtlayan ünlü müzisyen, “Türkiye’ye döndüğümde, memleketime ve köyüme gittiğimde gerçekten farklı duygular yaşadım. Bir sanatçı olarak uzun yıllar sonra memleketime dönmenin duygularını kelimelere dökemiyorum. Ülkemize dönüp dinleyicilerimize şarkı söylemek bizim için hayaldi” ifadelerini kullandı.

Dilanar’ın konserine katılmak için çok sayıda kentten ve Kürdistan Bölgesi’nden müziksever Diyarbakır’a geldi.

Delil Dilanar, çocukluğunun geçtiği Serhad bölgesinde başta Hûseynî Muşî olmak üzere birçok büyük dengbêjin divanında bulunan ve onların sesleriyle bu geleneği tanıyan sanatçı Kürt Meyi'nin büyük üstadı Eqîdê Cimo’dan enstrüman eğitim aldı.

Kürt müzisyen, “Ancak kendime dengbêj demiyorum. Bizler sanatçı ve müzisyeniz. Bu çağın sanatçılarıyız. Eskinin ve bugünün müziği arasında gidip gelenlerdeniz” dedi.

Delil Dilanar 2015’te Türkiye’ye dönmüştü, ancak ilk konserini 27 yıl önce gerçekleştirmişti.

1996’da yurtdışına çıkan sanatçı bugüne kadar Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde konserler verdi.

Delil Dilanar’ın 5 albümü bulunuyor.

Öte yandan yıllar önce doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan Dilanar'ın köyüne dönüşü daha önce bir belgesele konu olmuştu. Bülent Gündüz tarafından yönetilen film, Los Angeles Film Festivali’nde 'En İyi Orijinal Şarkı' ve 'En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüştü.

Delil Dilanar’ın konser programı şu şekilde:

-13 Mayıs Cuma Diyarbakır: Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi

-14 Mayıs Cumartesi Mardin: Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu

-15 Mayıs Pazar Urfa: Urfa City AVM Kültür Merkezi

-28 Mayıs Cumartesi İstanbul: Bostancı Gösteri Merkezi