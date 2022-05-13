Sağlık

Kuzey Kore Covid-19’dan ilk ölümü duyurdu

Kuzey Kore, yeni tip coronavirüsten (COVID-19) ilk ölümü doğruladı ve devlet medyası on binlerce kişinin daha ateş semptomları yaşadığını duyurdu.
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dünya Kuzey Kore Covid-19 ilk ölüm

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore'de dün, Covid-19 salgının başından bu yana ilk kez bir Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede salgın paniği büyüdü.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), bugün yayınladığı haberde Covid-19'a yakalanan en az 1 kişinin öldüğünü, yüzbinlerce kişinin ise yüksek ateş belirtisi gösterdiğini açıkladı.

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrasında yaklaşık 187 bin 800 kişinin izole şekilde tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, sadece geçtiğimiz salı günü bu tür semptomları bildiren 18 bin kişi dahil toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi.

162 bin 200 kişinin tedavi edilerek semptomları atlattığı vurgulanırken, kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca ateş semptomları gösteren en az altı kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildi kaydedildi.

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