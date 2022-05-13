İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 16 gözaltı

HABER MERKEZİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerinin terör örgütü DAİŞ’in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunduğu, sosyal medyayı kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği iddia edilen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Saat 06.00 sıralarında İstanbul'un 9 ilçesinde 13 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 16 kişi yakalandı.

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)