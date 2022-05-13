ABD’li yetkili: Halk Covid-19’a karşı savunmasız kalabilir

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Associated Press haber ajansına açıklamalarda bulunan Dr. Ashish Jha, eğer Kongre daha fazla aşı ve tedavi için yeni fonları hızla onaylamazsa, halkın sonbahar ve kış aylarında yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı savunmasız kalacağını belirtti.

Jha, ABD’lilerin virüse karşı bağışıklığının düştüğüne dikkati çekerek, virüsün daha bulaşıcı olabileceğini ifade etti.

Birçok kişinin hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacağını aktaran Jha, vaka sayılarının sıfıra düşürülmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Jha, geliştirilen aşılarla salgının önlenebileceğini ve virüse bağlı ölümlerin en aza düşürülebileceğini kaydetti.

“Bütün varyantlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında tespit edildi” ifadesini kullanan Jha, ABD halkının sağlığının korunması amaçlanıyorsa tüm dünyanın aşılandığından emin olunması gerektiğini belirtti.

ABD'DE COVID-19'DAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1 MİLYONA YÜKSELDİ

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı yazılı açıklamayla, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyona çıktığını; bunun, "trajik bir dönüm noktası" olduğunu belirtmişti.

Biden, açıklamasında, "Yemek masasının etrafında 1 milyon boş sandalye. Jill (Biden) ve ben, her biri için dua ediyoruz. Yas tutan ve onsuz nasıl devam edeceğinizi veya onsuz ne yapacağınızı soranları anlıyorum. Tanrı, hayatını kaybeden 1 milyon kişiyi ve geride kalan sevdiklerini kutsasın" ifadelerini kullanmıştı.

ABD’LİLERİN YÜZDE 60’A YAKINI EN AZ BİR DEFA COVID-19'A YAKALANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince (CDC) yapılan açıklamada, Covid-19'a yakalanan ABD’lilerin sayısının ülke nüfusunun yüzde 60'ına yaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada, dünyada Covid-19’dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde en az bir defa Covid-19'a yakalananların oranının yüzde 33,5’ten yüzde 57,7’ye yükseldiği bildirildi. Bu süreçte günlük vaka sayısının ortalama 800 bin civarında seyrettiği ifade edildi.