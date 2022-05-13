İstanbul’da ‘Çocuk Sağlığı Kongresi’ Duhok Üniversitesi eşbaşkanlığında gerçekleşti

İSTANBUL (K24)

Duhok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Xelef Gergeri ve İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Özkaya'nın eşbaşkanlık yaptığı kongrede; Kürdistan Bölgesi, Avusturalya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, Irak, Filistin, İngiltere, İran, İtalya, Kanada, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Katar, Kuveyt, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den bilim insanları konuşmacı olarak yer aldı.

Kongreye Duhok, başkent Erbil ve Süleymaniye’den 100’ün üzerinde doktor katıldı.

Kongrede savaş ve göçün çocuk sağlığı ile psikolojisi üzerindeki etkileri ele alındı.

K24’e konuşan kongrenin eşbaşkanlarından Prof. Dr. Xelef Gergeri, savaş nedeniyle göç eden çocukların daha çok zihinsel sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:

“En büyük sorunlardan biri psikolojik sorunlardır. Bu, diğer önemli hastalıkları da tetikliyor. Çocuklar farklı ülkelere göç ettikten sonra da hastalanıyor. Farklı topluluklarla kolay anlaşamadıkları için ruh halleri bundan olumsuz etkileniyor.”

K24’e konuşan Dr. Muhammed Hasan ise, “Bu kongre aracılığıyla dünyadaki tüm çocukların sağlık durumları hakkında etkili ve bilimsel mesajlar iletmeliyiz. Bilhassa sevgili ülkemiz Kürdistan’da çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız. Parlak bir gelecek için daha çok Kürt doktoruna ihtiyacımız var” dedi.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Colleen Kraft da son 10 yılda dünya genelinde 12 milyon çocuğun mülteci konumuna düştüğünü kaydederek, bunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden söz etti.

K24’e konuşan Kraft, “Savaş ve çatışmalar zihinsel gelişimlerde gecikmeye, hastalıklara, kabuslara, düzensiz beslenmeye, çocuk istismarına ve sosyal sorunlara yol açıyor. Çocukların düzenli beslenmeye, düzenli uykuya ve ebeveynleriyle birlikte güvenli yaşamaya ihtiyaçları var. Dünya halklarını bu çocuklara sahip çıkmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kraft, çocukların aileleriyle birlikte güvenli ülkelere taşınması ve gıda ile sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı.